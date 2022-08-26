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ЭСК признала ошибочным решение Сухого засчитать гол «Зенита» в матче с «Торпедо»

Встреча завершилась со счетом 2:0.
26 августа 2022 18:51
автор: Александр Бойченко

Экспертно-судейская комиссия подтвердила, что главный судья матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Торпедо» Алексей Сухой ошибочно засчитал второй гол в ворота «автозаводцев» (2:0).

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Перед забитым мячом на 87-й минуте встречи полузащитник петербургского клуба Малком толкнул защитника автозаводцев Олега Кожемякина, нарушив правила. Судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу «Торпедо».

В следующем туре команда Сергея Семака 28 августа сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Автозаводцы в этот же день дома примут «Краснодар».

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