Мелкадзе и Садыгов выйдут в стартовом составе своих команд в матче «Сочи» - «Химки»

Российская премьер-лига назвала стартовые составы первого матча седьмого тура между «Сочи» и «Химками».
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Жоаозиньо, Мелкадзе.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Волков, Глушаков, Гулиев, Камышев, Гбане, Руденко, Садыгов.
После шести матчей «Химки» занимают в турнирной таблице девятое место (7 очков), «Сочи» располагается двумя строчками выше, имея на три очка больше.
Добавим, что эту игру из-за болезни пропустит главный тренер подмосковной команды Николай Писарев.