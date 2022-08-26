Мелкадзе и Садыгов выйдут в стартовом составе своих команд в матче «Сочи» - «Химки»

Кто из спортсменов покинул Россию за полгода санкций

Изоляция нашего спорта, продолжающаяся ровно шесть месяцев, не могла не привести к сменам гражданства и отъезду за рубеж как наших атлетов, так и иностранных легионеров. Однако эта миграция, вопреки опасениям, пока не стала массовой.