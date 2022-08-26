Полузащитник «Челси» Канте пропустит больше месяца из-за травмы задней поверхности бедра

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте выбыл на длительный срок из-за повреждения, полученного во втором туре английской премьер лиге.

Напомним, что футболист был заменен в конце основного времени матча против «Тоттенхэма» (2:2) из-за травмы задней поверхности бедра.

«С Н'Голо мы говорим о неделях, более чем о четырех неделях», - сказал главный тренер «Челси» Томас Тухель клубной пресс-службе.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года, он выиграл с клубом шесть трофеев включая победу в английской премьер-лиге в сезоне-2016/17 и Лиге чемпионов в 2021 году.