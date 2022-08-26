«Рубин» продаст Самошникова в «Динамо» за три миллиона евро

Крайний защитник «Рубина» Илья Самошников перейдет в «Динамо», сообщает Владислав Зимагулов в телеграмм-канале.

По данным журналиста, бело-голубые заплатят за 24-летнего футболиста 3 млн евро.

Основная позиция Самошникова – левый защитник, но игрок обороны имеет опыт выступления и на правом фланге, который нуждается у «Динамо» в усилении после ухода Гильермо Варелы.

В текущем сезоне Самошников провел шесть игр за «Рубин», в которых отдал две голевые передачи. Его контракт с казанской командой истекает в 2023 году.