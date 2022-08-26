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«Это очень трудно понять». Тухель недоволен тем, что Конте не дали дисквалификацию после стычки

Оба тренера сцепились после завершения матча 2-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:2)
26 августа 2022 20:43
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель недоволен решением Английской Премьер-лиги не наказывать дисквалификацией Антонио Конте по итогам стычки после окончания 2-го тура с «Тоттенхэмом» (2:2).

Насколько я понимаю, мы оба оказали влияние на эту ситуацию, и оба были удалены. Я понимаю, что получаю дисквалификацию, что получаю штраф. Чего я не понимаю, так это того, что другой тренер не получает такого же наказания. Это трудно понять.

Не думаю, что я начал агрессию, она началась раньше. Я не думаю, что я был единственным вовлеченным человеком; мы оба получили красную карточку. За крепкое рукопожатие в конце матча один тренер дисквалифицирован. Это очень трудно принять», — цитирует Тухеля английские СМИ.

После завершения матча немецкий наставник протянул руку своему визави из «Тоттенхэма», однако тот не стал смотреть в глаза партнеру и молча прошел дальше. Этот поступок вызвал гнев Тухеля, после чего начался конфликт между двумя тренерскими штабами.

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«Это очень трудно понять». Тухель недоволен тем, что Конте не дали дисквалификацию после стычки
Оба тренера сцепились после завершения матча 2-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом» (2:2)
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