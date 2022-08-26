Дубль Нобоа позволил «Сочи» победить «Химки» в 7-м туре РПЛ

«Сочи» в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Химки» со счетом 4:1.

Полузащитник «барсов» Кристиан Нобоа получил три возможности исполнить пенальти: два из них завершились голом (15-я и 45+2-я минуты), а третий – нет (64). Также за «Сочи» забили Георгий Мелкадзе (45+7) и Владислав Сарвели (85).

Единственный мяч «Химок» оказался на счету полузащитника Ильи Камышева (58).

Таким образом, «барсы» набрали 13 очков и поднялись на четвертое место турнирной таблицы, подмосковная команда осталась с семью очками девятой.

В следующем туре «Химки» 3 сентября сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».

РПЛ

7-й тур

«Сочи» (Сочи) – «Химки» (Химки) – 4:1 (3:0)

Голы: Нобоа, 15 (пен.), 45+2; Мелкадзе, 45+7; Сарвели, 85 - Камышев, 58

Нереализованный пенальти: Нобоа, 64

«Сочи»: Адамов, Маргасов (Бурмистров, 46), Юрганов, Мещанинов, Дркушич, Терехов (Кравцов, 88), Макарчук, Нобоа, Юсупов (Мартовой, 89), Жоаозиньо (Сарвели, 46), Мелкадзе (Шипунов, 80).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Волков, Филин (Черный, 46), Глушаков, Гулиев (Ломовицкий, 46), Камышев, Гбане (Магомедов, 81), Руденко (Долгов, 77), Садыгов (Мирзов, 46).

Предупреждения: Филин, 11, Идову, 42, Руденко, 49, Камышев, 64, Гбане 65, Мелкадзе, 67, Волков, 90.