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Фабрицио Романо: «Лестер» и «Челси» близки к договоренности по переходу Фофана

Защитник выступает за «лис» с 2020-го года.
26 августа 2022 22:52
автор: Александр Бойченко

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «Челси» и «Лестер» пришли к принципиальной договоренности по переходу защитника «лис» Уэсли Фофана.

Осталось согласовать последние детали. «Лисы» находятся на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Брендана Роджерса имеет всего 1 очко после трех туров соревнований. Следующим соперником «Лестера» станет «Челси».

Добавим, что Фофана перешел в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за 35 миллионов евро. С тех пор защитник провел за английскую команду 52 встречи, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу, а также заработав 14 желтых карточек.

Действующий контракт француза с «Лестером» рассчитан до лета 2027 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера защитника в 40 миллионов евро.

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