«Сельта» благодаря голу Аспаса выиграла у «Жироны» в чемпионате Испании

«Сельта» в гостевом матче третьего тура испанской примеры победила «Жирону» со счетом 1:0.

За команду из Виго на 49-й минуте забил Яго Аспас.

Напомним, что «Сельта» начала новый сезон с ничьи с «Эспаньолом» (2:2) и поражения от мадридского «Реала» (1:4). «Жирона» - уступив «Валенсии» (0:1), но победив «Хетафе» (3:1).

«Сельта» откроет следующий тур 2 сентября домашним матчем с «Кадисом», «Жирона» на следующий день сыграет в гостях с «Мальоркой».

Примера

3-й тур

«Жирона» (Жирона) – «Сельта» (Виго) – 0:1

Гол: Аспас, 49