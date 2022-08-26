«Я хочу уйти». Антони отреагировал на отказ «Аякса» продать его в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Аякса» Антони заявил, что он намерен уйти из амстердамского клуба в ближайшее время, так как хочет добиться повышения в карьере.

Хавбек недоволен тем, что «Аякс» не хочет его отпускать.

«С февраля этого года мои агенты приезжали в Амстердам, чтобы сообщить «Аяксу» о моем желании покинуть клуб и о том, что есть несколько заинтересованных клубов, готовых сделать отличное предложение. Встречи продолжались в течение месяца. Я также получил от «Аякса» предложение о продлении контракта. Но еще раз дал понять, что хочу уйти.

Я был очень счастлив в Амстердаме. Здесь выиграл титулы, завел друзей и сделал часть своей карьеры. Но теперь я уверен, что готов и полон мотивации следовать за своей мечтой», - приводит слова Антони английские СМИ.

Добавим, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.