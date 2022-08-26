«Лацио» нанес «Интеру» первое поражение в сезоне

В пятницу, 26 августа, на стадионе «Олимпико» в Риме состоялся матч между «Лацио» и «Интером». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

В составе «Лацио» забитыми голами отличились Фелипе Андерсон (40-я минута), Луис Альберто (75) и Педро (86). Единственный мяч у «нерадзурри» забил Леонардо Мартинес (51).

Таким образом, «Лацио» возглавил турнирную таблицу серии А с семью очками. В активе «Интера» шесть баллов и четвертая строчка после трех туров.

В следующем матче подопечные Маурицио Сарри сыграют на выезде против «Сампдории» 31 августа, а «Интер» примет «Кремонезе» днем ранее.

Серия А

3-й тур

«Лацио» - «Интер» 3:1

«Лацио»: Проведель, Габаррон, Романьоли, Марушич, Весино (Луис Альберто, 57), Катальди (Маркос Антонио, 84), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 71), Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Дзакканьи (Педро, 57), Иммобиле.

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дармиан, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 69), Брозович, Гальярдини (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Лукаку (Джеко, 69), Мартинес.

Предупреждения:

Дзакканьи (56), Марушич (64), Брозович (83).