Гол Языджи помог «Лиллю» одержать выездную победу над «Аяччо» в Лиге 1

В пятницу, 26 августа, на стадионе «Франсуа Коти» состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Аяччо» и «Лиллем». Победу одержали «волки» со счетом 3:1.

Единственный гол у хозяев забил Сирилл Байяла (84-я минута). У победителей отличились Юсуф Языджи (17), Жонатан Бамба (43) и Тиагу Джало (67).

Таким образом, «Лилль» набрал семь очков и расположился на четвертом месте в таблице, в активе «Аяччо» один балл и 18-я строчка.

В следующем матче «волки» примут «Ниццу» 31 августа, а «Аяччо» сыграет на выезде с «Монпелье» в этот же день».

Лига 1

4-й тур

«Аяччо» - «Лилль» 1:3

Голы: Байяла 84, - Языджи 17, Бамба 43, Джало 67