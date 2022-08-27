Тренер «Сочи» заявил, что счет отразил преимущество его команды над «Химками»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил игру своей команды в домашнем матче седьмого тура российской премьер-лиги против «Химок» (4:1).

«Я думаю, счет полностью отражает наше преимущество. Он мог быть и намного крупнее, но подойдёт к этому вопросу философски. Понятно, что есть еще над чем работать в плане завершения моментов. А то, что не забили в этой игре, я надеюсь, в следующих играх мы как раз и реализуем», - сказал наставник «Сочи» клубной пресс-службе.

«Барсы» набрали 13 очков и поднялись на четвертое место турнирной таблицы, подмосковная команда осталась с семью очками девятой.

В следующем туре «Химки» 3 сентября сыграют на выезде с «Оренбургом», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».