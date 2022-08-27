Сегодня «Ювентус» и «Рома» сыграют в матче 3-го тура Серии А

Сегодня, 27 августа, «Ювентус» и «Рома» сыграют в центральном матче 3-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 19.30 мск.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

В новом сезоне Серии А команда Массимилиано Аллегри занимает 7-е место, набрав 4 очка. У подопечных Жозе Моуринью – 6 очков и 4-я позиция.

Туром ранее «Ювентус» не смог обыграть «Сампдорию» (0:0), а «Рома» одержала победу над «Кремонезе» (1:0).