Агент Осимхена заявил, что форвард «Наполи» не согласен быть обмененным на Роналду

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, заявил, что его клиент не намерен уходить из команды.

Ранее появилась информация, что менеджер Криштиану Роналду Жорже Мендеш планирует устроить трансфер, по которому Осимхен перейдет в «Манчестер Юнайтед», а в обмен итальянский клуб получит португальского форварда, а также 100 млн евро.

«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен - игрок «Наполи» и хочет сыграть играть с данной командой в Лиге чемпионов и отмечать в ней победы с партнерами по команде и ее тренером», - написал агент Осимхена в социальной сети.

23-летний форвард из Нигерии выступает за «Наполи» с 2020 года. В двух стартовых турах серии А он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Всего за «Наполи» Осимхен провел 64 матча, в которых отличился 30 мячами и 10 голевыми передачами.

Контракт форварда с итальянским клубом истекает в 2025 году.