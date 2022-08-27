«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за форварда «Барселоны» Обамеянга

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение нападающему «Барселоны» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Напомним, что форвардом интересуется «Челси», но клубы на данный момент не пришли к решению, устраивающему обе стороны.
Обамеянг уже играл в АПЛ: он защищал цвета лондонского «Арсенала». В прошлом сезоне испанского чемпионата 33-летний форвард отыграл 17 матчей, забил 11 голов и отдал 1 голевой пас.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Обамеянга составляет 15 млн евро.
источник: «Советский спорт»