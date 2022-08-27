Сможет ли «Динамо» выйти на первое место в РПЛ? Анонс матча с «Нижним Новгородом»

Сегодня, 27 августа, московское «Динамо» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча начнется в 15.00 по столичному времени, а главным арбитром поединка выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 14:55 мск.

В новом сезоне чемпионата России бело-голубые занимают 4-е место, набрав 12 очков. В случае победы «Динамо» выйдет на первую строчку в таблице. Что касается «Нижнего Новгорода», то команда Михаил Галактионова идет на 13-й строчке, добыв 5 очков.