Кейта Бальде – о «Спартаке»: Это большой клуб с отличной командой и шикарными болельщиками

Новичок «Спартака» нападающий Кейта Бальде дал первое интервью клубной пресс-службе.

«Я счастлив оказаться здесь и стать частью такого прекрасного клуба как «Спартак». Это большой клуб с отличной командой и шикарными болельщиками. Когда появился этот вариант, пообщался с агентом и решил, что готов приехать сюда. Это интересный и важный для меня вызов. Знаю о проблемах, которые есть. Но полон позитива и желания хорошо выполнять свою работу», - сказал 27-летний форвард.

В прошлом сезоне Бальде выступал за «Кальяри», в котором провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач.

Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».