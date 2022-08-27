Москалев будет главным арбитра матча ФОНБЕТ Кубка России «Ростов» - «Динамо»

РФС опубликовал имена арбитров и инспекторов 1-го тура группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; VAR – Игорь Панин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; VAR – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гвардис.
«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Павел Кукуян, ассистенты – Владислав Назаров, Андрей Образко; VAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мартынов.
«Зенит» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты – Владимир Миневич, Хамид Талаев; инспектор – Игорь Синер.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ассистенты – Валентин Мурашов, Сергей Каруненко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Динамо»: судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Игорь Князев; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Чеботарёв.
«Урал» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин, ассистенты – Александр Богданов, Антон Кобзев; VAR – Ян Бобровский; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Торпедо» – ЦСКА: судья – Роман Галимов, ассистенты – Андрей Болотенков, Дмитрий Семенов; инспектор – Александр Колобаев.
Матчи «Зенит» - «Факел», «Ахмат» - «Оренбург» и «Торпедо» - ЦСКА пройдут без системы VAR, так как официальный вещатель может поддерживать систему видеоарбитра только в четырех играх в сутки.
Игры первого тура пройдут 30 и 31 августа.