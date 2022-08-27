Захарян выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч 7-го тура РПЛ против «Пари НН»

Российская премьер-лига назвала стартовые составы матча седьмого тура между «Пари НН» и «Динамо».
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Гагнидзе, Грулев, Тюкавин.
Встреча начнется в 15.00 по столичному времени, а главным арбитром поединка выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.
В новом сезоне чемпионата России бело-голубые занимают 5-е место, набрав 12 очков. В случае победы «Динамо» выйдет на первую строчку в таблице. Что касается «Нижнего Новгорода», то команда Михаил Галактионова идет на 13-й строчке, добыв 5 очков.