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Кейта Бальде – о выборе «Спартака»: Мне захотелось сменить чемпионат

27-летний сенегалец подписал трехлетний контракт с титулованным клубом РПЛ.
27 августа 2022 14:59
автор: Максим Скороходов

Новичок «Спартака» нападающий Кейта Бальде объяснил, почему решил перейти именно в эту команду.

Напомним, что форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

«У меня закончился контракт с «Кальяри», и я попросил своего агента, чтобы он нашел какой-то абсолютно новый вариант. «Спартак» — это то, что мне нужно. Мне хотелось сменить чемпионат, перезагрузиться. Надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее», - сказал форвард «Спартака» клубной пресс-службе.

В «Кальяри» Бальде провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач.

Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».

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