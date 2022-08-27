Кейта Бальде – о выборе «Спартака»: Мне захотелось сменить чемпионат

Новичок «Спартака» нападающий Кейта Бальде объяснил, почему решил перейти именно в эту команду.

Напомним, что форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

«У меня закончился контракт с «Кальяри», и я попросил своего агента, чтобы он нашел какой-то абсолютно новый вариант. «Спартак» — это то, что мне нужно. Мне хотелось сменить чемпионат, перезагрузиться. Надеюсь, российский менталитет и атмосфера в «Спартаке» помогут мне стать сильнее», - сказал форвард «Спартака» клубной пресс-службе.

В «Кальяри» Бальде провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач.

Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».