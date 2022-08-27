«Локомотив» ускорил трансфер Митая из-за травм своих футболистов

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, почему клуб остановился на защитнике Марио Митае.

27 августа «железнодорожники» подписали с 19-летним игроком обороны пятилетний контракт.

«Марио — игрок с большим потенциалом. Он долгое время был под пристальным наблюдением нашего селекционного департамента. Мы посмотрели много игр с его участием, в том числе и еврокубковые, и первого греческого дивизиона, и матчи сборных. Изначально мы рассматривали возможность его подписания на следующий сезон, но у нас сложилась не очень хорошая ситуация, связанная с травмами Фассона и Ненахова, и мы пригласили его сейчас», - сказал главный тренер «Локомотива» клубной пресс-службе.

Напомним, 19-летний Митай – воспитанник АЕКа. За первую команду он провел 16 матчей и отдал две результативные передачи. К слову, с 2020 года футболист вызывается в сборную Албании.

В «Локомотиве» Митай будет выступать под 12-м номером.