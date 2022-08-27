«Пари НН» – «Динамо»: Тюкавин удвоил преимущество москвичей

Футболисты «Динамо» увеличили преимущество в счете в выездном матче чемпионата против «Пари НН».

На 17-й минуте встречи счет точным ударом с пенальти открыл полузащитник москвичей Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых.

На данный момент идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу «Динамо».

Добавим, что после шести туров РПЛ «Динамо» с 12 очками занимало пятое место в турнирной таблице чемпионата, «Пари НН», имея в активе пять очков, располагался на 13-й строчке.