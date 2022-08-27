Гол Фернандеша принес «Манчестер Юнайтед» гостевую победу над «Саутгемптоном»

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче четвертого тура английской премьер-лиги победил «Саутгемптон» со счетом 1:0.

За команду Эрика тен Хага на 55-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 6 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Святые» остались с 4 очками и опустились на 13-ю строчку.

В следующем туре «Саутгемптон» примет 30 августа «Челси», «Манчестер Юнайтед» 1 сентября сыграет на выезде с «Лестером».

АПЛ

4-й тур

«Саутгемптон» (Саутгемптон) – «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – 0:1 (0:0)

Гол: Фернандеш, 55