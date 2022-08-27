Максименко – в стартовом составе «Спартака» на гостевой матч с «Факелом»

«Спартак» объявил стартовый состав на гостевой матч с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.

Примечательно, что встречу с первых минут начнет голкипер Александр Максименко. Первый номер красно-белых – Александр Селихов почувствовал недомогание.

«Спартак»: Максименко, Джикия (к), Литвинов, Денисов, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Волков, Рассказов, Чернов, Маслов, Классен, Рыбус, Пруцев, Зиньковский, Николсон, Шитов Вит.

Напомним, посмотреть матч «Факел» – «Спартак» можно будет в прямом эфире «Матч Премьер» или на его официальном сайте. Начало трансляции – в 17.30 мск.

В новом сезоне чемпионата России красно-белые идут на второй позиции, набрав 13 очков. В активе «Факела» – 4 очка и 14-е место.