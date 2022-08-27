«Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН»

«Динамо» в гостевом матче седьмого тура российской премьер-лиги сыграло вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

На 17-й минуте встречи счет точным ударом с пенальти открыл полузащитник москвичей Даниил Фомин. На 29-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество бело-голубых.

На 61-й минуте игры нападающий нижегородцев Николай Калинский сократил разницу в счете, переиграв голкипера москвичей Антона Шунина с 11-метровой отметки. Спустя десять минут защитник Дмитрий Стоцкий сравнял счет во встрече.

Отметим, что на 66-й минуте с поля за вторую желтую карточку с поля был удален защитник бело-голубых Роберто Фернандес.

Таким образом, столичная команда набрала 13 очков и поднялась на четвертое место, нижегородская – теперь 12-я с 6 очками.

В следующем туре «Пари НН» 3 сентября примет «Факел», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Уралом».

РПЛ

7-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) – 2:2 (0:2)

Голы: Калинский, 61 (пен.); Стоцкий, 71 – Фомин, 17 (пен.), Тюкавин, 29

Предупреждения: Гагнидзе, 13, Грулев, 27, Майга, 38, Шарипов, 45, Стоцкий, 50, Фернандес, 59, Рыбчинский, 63, Агапов, 76, Масоэро, 79, Макаров, 84, Скопинцев, 88, Александров, 90.

Удаление: Фернандес, 66.