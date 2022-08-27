Дортмундская «Боруссия» одержала гостевую победу над «Гертой» благодаря голу Модеста

В субботу, 27 августа, на Олимпийском стадионе в Берлине (Германия) состоялся матч 4-го тура Бундеслиги между «Гертой» и «дортмундской «Боруссией». Победу одержали «шмели» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Антони Модест на 32-й минуте.

Таким образом, подопечные Эдина Терзича поднялись на пятое место в таблице с девятью очками, в активе «Герты» 17-я строчка и один балл.

В следующем матче «шмели» сыграют 2 сентября дома против «Хоффенхайма», а «Герта» поедет в гости для встречи с «Агусбургом» двумя днями позже.

Бундеслига

4-й тур

«Герта» - «Боруссия Д» 0:1

Голы: Модест 32