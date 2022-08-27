«Ливерпуль» устроил голевую феерию в матче с «Борнмутом», забив девять безответных голов

В субботу, 27 августа, на стадионе «Энфилд» прошел матч 4-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Разгромную победу одержали «мерсисайдцы» со счетом 9:0.

Голы в составе победителей забили Луис Диас (3, 85-я минуты), Харви Эллиот (6), Трент Александер-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирджил ван Дейк (45), Фабио Карвальо (81). Еще один мяч в собственные ворота отправил Крис Мефам (46).

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали пять очков и вышли на восьмое место в турнирной таблице, в активе «Борнмута» 17- строчка и три балла.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет дома против «Ньюкасла» 31 августа, а «Борнмут» примет «Вулверхэмптон» в этот же день.

АПЛ

4-й тур

«Ливерпуль» - «Борнмут 9:0

Голы: Диас 3, 85, Эллиот 6, Арнольд 28, Фирмино 31, 64, Ван Дейк 45, Мефам 46 (аг), Карвальо 80