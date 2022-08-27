«Факел» – «Спартак»: Зобнин сравнял счет

Футболисты «Спартака» сравняли счет в выездном матче чемпионата России против «Факела».
На 24-й минуте защитник воронежцев Аслан Дашаев открыл счет в матче. На 51-й минуте полузащитник москвичей Роман Зобнин точным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет.
На данный момент идет второй тайм встречи, счет равный – 1:1.
Добавим, что после шести туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимал третье место в турнирной таблице чемпионата, «Факел», имея в активе четыре очка, располагался на 14-й строчке.
источник: «Советский спорт»