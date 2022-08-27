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«Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» и вышел на единоличное первое место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1.
27 августа 2022 19:27
автор: Александр Бойченко

В субботу, 27 августа, в Воронеже прошел матч 7-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счетом 4:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Аслан Дашаев на 23-й минуте. У гостей отличились Роман Зобнин (51), Даниил Денисов (57), Роман Зобнин (90+4) и Мацей Рыбус (90+6).

Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ, набрав 16 очков. Для красно-белых это был первый официальный матч без Леонида Федуна в качестве президента клуба. В активе «Факела» 14-я позиция и четыре балла.

В следующем матче «Спартак» примет «Крылья Советов» 30 августа, а «Факел» отправится в Санкт-Петербург для игры с «Зенитом» днем позже.

РПЛ
7-й тур
«Факел» - «Спартак» 1:4

Голы: Дашаев 23, - Зобнин 51, Денисов 57, Промес 90+4, Рыбус 90+6

«Факел»: Свинов, Черов (Магаль, 66), Дашаев, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Шляков, Акбашев (Гонгадзе, 73), Мендель (Квеквескири, 28), Дмитриев (Шаваев, 73), Аппаев, Максимов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Литвинов, Рассказов, Хлусевич (Пруцев, 80), Зобнин, Мартинс Перейра, Умяров (Чернов, 46), Денисов, Промес, Игнатов (Зиньковский, 46; Рыбус, 67), Соболев.

Предупреждения:

Акбашев (3), Максимов (33), Дмитриев (37), Зобнин (49), Максименко (86).

источник: «Советский спорт»
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