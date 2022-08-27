«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по голам, забитым в одном матче чемпионата Англии

В субботу, 27 августа, на стадионе «Энфилд» прошел матч 4-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Разгромную победу одержали «мерсисайдцы» со счетом 9:0.

«Ливерпуль» забил более восьми голов в одном матче высшего дивизиона впервые с сентября 1989 года. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали пять очков и вышли на восьмое место в турнирной таблице, в активе «Борнмута» 17- строчка и три балла.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет дома против «Ньюкасла» 31 августа, а «Борнмут» примет «Вулверхэмптон» в этот же день.