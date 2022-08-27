Промес обошел Павлюченко по количеству голов за «Спартак» и вышел на восьмое место

Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес забил гол в ворота «Факела» (4:1) в матче 7-го тура РПЛ. Благодаря этому он вышел на восьмое место в истории клуба по количеству забитых голов.

По этому показателю он обогнал Романа Павлюченко, на счету которого 87 мячей.

Сейчас Промес занимает 8-е место в истории «Спартака» по количеству голов. Андрей Тихонов идет на седьмой строчке с 90 голами, Никита Симонян лидирует с 160 забитыми мячами.

В следующем матче «Спартак» примет «Крылья Советов» 30 августа.