Клопп - о победе над «Борнмутом» со счетом 9:0: Важно было сбросить со своих плеч давление

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы своей команды над «Борнмутом» (9:0) в матче четвертого тура чемпионата Англии.

«Очень хорошо. Мы хотели отреагировать (на поражение от «Манчестер Юнайтед»). Быть собой. Быть лучшей версией самих себя. Мы играем по-особому. Важно было сбросить со своих плеч давление и играть в футбол», - приводит слова немецкого специалиста BBC.

Напомним, что голы в составе победителей забили Луис Диас (3, 85-я минуты), Харви Эллиот (6), Трент Александер-Арнольд (28), Роберто Фирмино (31, 63), Вирджил ван Дейк (45), Фабио Карвальо (81). Еще один мяч в собственные ворота отправил Крис Мефам (46).

Подопечные Юргена Клоппа набрали пять очков и вышли на восьмое место в турнирной таблице, в активе «Борнмута» 17- строчка и три балла.