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Агент Бальде рассказал, как проходит адаптация Кейта в «Спартаке»

Накануне футболист подписал трехлетний контракт с московским клубом.
27 августа 2022 20:28

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского нападающего Кейта Бальде, рассказал об адаптации своего клиента в московском «Спартаке». Ранее форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

«Кейта нравится Москва, адаптация должна пройти без проблем», - приводит слова Пасторелло РБ Спорт.

В «Кальяри» Бальде провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач. Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».

источник: «РБ-Спорт»
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