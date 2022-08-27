Агент Бальде рассказал, как проходит адаптация Кейта в «Спартаке»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского нападающего Кейта Бальде, рассказал об адаптации своего клиента в московском «Спартаке». Ранее форвард подписал с красно-белыми трехлетний контракт.
«Кейта нравится Москва, адаптация должна пройти без проблем», - приводит слова Пасторелло РБ Спорт.
В «Кальяри» Бальде провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач. Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».
источник: «РБ-Спорт»