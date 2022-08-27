Йоканович объяснил, почему «Динамо» растеряло преимущество в два мяча в игре с «Пари НН»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему бело-голубые не смогли удержать преимущество в гостевой игре 7-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:2).

— Мы хорошо вошли в игру, забили свои мячи. Второй же тайм получился иным. Не могу сказать, что до забитого мяча соперник как-то сильно давил на наши ворота. Мы не нашли достаточно энергии и не показали характер, чтобы забить еще и закончить матч в свою пользу. Вместо этого мы сделали сопернику подарок, который отнял у нас два очка, - приводит слова Йокановича пресс-служба клуба.

Таким образом, столичная команда набрала 13 очков и поднялась на четвертое место, нижегородская – теперь 12-я с 6 очками.

В следующем туре «Пари НН» 3 сентября примет «Факел», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Уралом».