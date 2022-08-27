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«Ничего особенного». Гвардиола высказался о хет-трике Холанда в матче с «Кристалл Пэласом»

«Манчестер Сити» победил своего соперника со счетом 4:2.
27 августа 2022 20:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал хет-трик нападающего команды Эрлинга Холанда в победном матче с «Кристал Пэлас» (4:2) в рамках четвертого тура чемпионата Англии.

«Мы купили Эрлинга Холанда как раз для таких игр? Определенно для такого типа матчей. Ничего особенного, чего он не делал раньше. Для него важно забивать голы», - приводит слова испанского специалиста BBC.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с четырьмя очками расположился на 12-й строчке.

источник: BBC
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«Ничего особенного». Гвардиола высказался о хет-трике Холанда в матче с «Кристалл Пэласом»
«Манчестер Сити» победил своего соперника со счетом 4:2.
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