Гол Влаховича не помог «Ювентусу» обыграть «Рому» в матче Серии А

«Ювентус» на своем поле не смог обыграть «Рому» в матче третьего тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 2-й минуте открыл Душан Влахович. Римляне отыгрались благодаря голу Тэмми Абрахама (69-я минута).

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с пятью очками находится на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. Подопечные Жозе Моуринью располагаются на третьей позиции, имея в своем активе семь очков.

В следующем туре «Ювентус» привет дома «Специю» (31 августа), а «Рома» у себя на стадионе сыграет против «Монцы» (30 августа).