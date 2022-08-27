«Бавария» ушла от поражения в матче с менхенгладбахской «Боруссией»

Мюнхенская «Бавария» на своем поле не смогла обыграть менхенгладбахскую «Боруссию» в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1

Счет на 43-й минуте открыл Маркус Тюрам. Хозяева отыгрались благодаря голу Лероя Сане (63-я минута).

Таким образом, «Бавария» с десятью очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Боруссия» находится на шестой строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Униону» (3 сентября), а «Боруссия» примет дома «Майнц» (4 сентября).