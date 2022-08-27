Абаскаль заявил, что «Спартак» подписал Бальде на замену Мозесу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему руководство красно-белых решило подписать полузащитника Кейта Бальде.

«Он начнет играть, когда будет к этому готов, когда вольется в команду, адаптируется и решит все бюрократические вопросы. Это решение о трансфере было согласовано, мы решили вместе. Он исходит из того, что необходимо заменить травмированного Виктора Мозеса, это позволит сформировать состав по схеме 4-3-3», - сказал Абаскаль на пресс-конференции после матча с «Факелом».

В «Кальяри» Бальде провел 26 матчей, забил три мяча и отдал аналогичное количество голевых передач. Помимо «Кальяри» сенегальский форвард выступал за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Монако».