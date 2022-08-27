«Арсенал» добился четвертой победы подряд в АПЛ, обыграв «Фулхэм» в домашнем матче

В субботу, 27 августа, на стадионе «Эмирейтс» прошел матч 4-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Фулхэмом». Хозяева одержали волевую победу (2:1).

В составе «канониров» забитым мячом отметились Мартин Эдегор (64-я минута) и Габриэл (86). У гостей забил Александр Митрович (56).

Таким образом, подопечные Микеля Артеты добились четвертой победы подряд и возглавили турнирную таблицу. На их счету 12 баллов, в активе «Фулхэма» 11-я строчка и пять баллов.

В следующем матче «Арсенал» 31 августа примет «Астон Виллу», а «Фулхэм» сыграет с «Брайтоном» на своем поле днем ранее.

АПЛ

4-й тур

«Арсенал» - «Фулхэм 2:1

Голы: Эдегор 64, Габриэл 86, - Митрович 56

«Арсенал»: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Нкетиа, 61), Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли.

«Фулхэм»: Лено, Тете (Мбабу, 79), Рим, Адарабиойо, Робинсон, Кебано (Кэрни, 69), Рид, Перейра (Диоп, 79), Пальинья, Декордова-Рид, Митрович.

Предупреждения:

Уайт (36), Пальинья (44), Габриэл Жезус (44), Робинсон (51), Декордова-Рид (70).