«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» в большинстве

В субботу, 27 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» прошел матч 7-го тура РПЛ между «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Победу одержали гости со счетом 2:1.

У грозненцев единственный мяч забил Мохамед Конате (5-я минута). У победителей отличились Роман Ежов (20) и Александр Коваленко (72).

Отметим, что с 30-й минуты подопечные Александра Талалаева играли в меньшинстве. С поля был удален основной вратарь Михаил Опарин.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали девять очков и расположились на восьмом месте в таблице, в активе «Ахмата» девятая строчка и восемь баллов.

В следующем туре РПЛ самарская команда примет ЦСКА 4 сентября, а «Крылья» отправятся на выезд к «Локомотиву» в тот же день.

РПЛ

4-й тур

«Ахмат» - «Крылья Советов» 1:2

Голы: Конате 5, - Ежов 20, Коваленко 72

«Ахмат»: Опарин, Тодорович (Уциев, 68), Нижич (Швец, 22), Журавлев, Быстров, Богосовац, Тимофеев (Ташаев, 31), Бериша (Харин, 46), Трошечкин, Олейников, Конате (Ильин, 46).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Солдатенков, Евгеньев (Цыпченко, 69), Горшков, Ежов (Зотов, 90), Барач, Соколов (Хубулов, 69), Коваленко, Якуба (Витюгов, 69), Глушенков (Гапонов, 90).

Предупреждения:

Ежов (7), Швец (45), Бейл (47), Хубулов (83), Коваленко (90).

Удаление:

Опарин (30).