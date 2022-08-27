В Воронеже трагически погиб болельщик «Спартака»

Болельщик «Спартака» Иван Панарин погиб в Воронеже, где проходил матч седьмого тура чемпионата России между красно-белыми и местным «Факелом» (4:1). Об этом сообщает телеграм-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола».

По данным истончика, болельщик ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

Напомним, что с составе хозяев забитым мячом отметился Аслан Дашаев на 23-й минуте. У гостей отличились Роман Зобнин (51), Даниил Денисов (57), Роман Зобнин (90+4) и Мацей Рыбус (90+6).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ, набрав 16 очков. Для красно-белых это был первый официальный матч без Леонида Федуна в качестве президента клуба. В активе «Факела» 14-я позиция и четыре балла.