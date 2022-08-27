Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В Воронеже трагически погиб болельщик «Спартака»

Накануне московская команда играла в гостях у «Факела».
27 августа 2022 22:16

Болельщик «Спартака» Иван Панарин погиб в Воронеже, где проходил матч седьмого тура чемпионата России между красно-белыми и местным «Факелом» (4:1). Об этом сообщает телеграм-канал «OFNEWS / Новости Околофутбола».

По данным истончика, болельщик ушел из жизни при трагических обстоятельствах.

Напомним, что с составе хозяев забитым мячом отметился Аслан Дашаев на 23-й минуте. У гостей отличились Роман Зобнин (51), Даниил Денисов (57), Роман Зобнин (90+4) и Мацей Рыбус (90+6).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли на первое место в РПЛ, набрав 16 очков. Для красно-белых это был первый официальный матч без Леонида Федуна в качестве президента клуба. В активе «Факела» 14-я позиция и четыре балла.

Это интересно:
В Воронеже трагически погиб болельщик «Спартака»
Накануне московская команда играла в гостях у «Факела».
27.08.2022 22:16
Футбол
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом» в большинстве
Встреча завершилась со счетом 2:1
27.08.2022 22:09
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Бавария» ушла от поражения в матче с менхенгладбахской «Боруссией»
Встреча прошла в Мюнхене.
27.08.2022 21:26
Футбол
Гол Влаховича не помог «Ювентусу» обыграть «Рому» в матче Серии А
Встреча прошла в Турине.
27.08.2022 21:23
Футбол
«Арсенал» добился четвертой победы подряд в АПЛ, обыграв «Фулхэм» в домашнем матче
Встреча завершилась со счетом 2:1.
27.08.2022 21:19
Футбол
автор: Александр Бойченко
Абаскаль заявил, что «Спартак» подписал Бальде на замену Мозесу
Полузащитник перешел в «Спартак» из «Кальяри».
27.08.2022 21:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ничего особенного». Гвардиола высказался о хет-трике Холанда в матче с «Кристалл Пэласом»
«Манчестер Сити» победил своего соперника со счетом 4:2.
27.08.2022 20:43
Футбол
Йоканович объяснил, почему «Динамо» растеряло преимущество в два мяча в игре с «Пари НН»
Встреча завершилась со счетом 2:2.
27.08.2022 20:34
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Бальде рассказал, как проходит адаптация Кейта в «Спартаке»
Накануне футболист подписал трехлетний контракт с московским клубом.
27.08.2022 20:28
Футбол
Клопп - о победе над «Борнмутом» со счетом 9:0: Важно было сбросить со своих плеч давление
«Ливерпуль» не оставил шансов своему сопернику.
27.08.2022 20:13
Футбол
Разгром в честь ухода Федуна! Как «Спартак» одержал крупную волевую победу в Воронеже
В 7-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскался победила в гостях «Факел» (4:1), проиграв первый тайм.
Зачем «Челси» такой Захарян? Как «Динамо» упустило в Нижнем перевес в два мяча
В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).
«Сделал два удара — и лег». Есть ли договорняки в UFC?
Хабиб договорился с Гейджи и красиво завершил карьеру, Макгрегор под заказ сложил Серроне за 40 секунд... «Плеймейкер» проверил обоснованность подозрений UFC в нечестной игре.
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Грех не поставить на СуперМакса с таким коэффициентом! Расклады на Гран-при Бельгии
26 - 28 августа легендарный автодром Спа-Франкоршам примет 14-й в нынешнем сезоне этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Левандовски против «Баварии», Холанд против Дортмунда. Жеребьевку Лиги чемпионов подтасовали?
В Стамбуле состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов-2022/23.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика