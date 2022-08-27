Моуринью признался, что ему было стыдно за игроков «Ромы» после первого тайма матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча с «Ювентусом» (1:1) в рамках третьего тура чемпионата Италии.

«В перерыве я сказал своим игрокам, что мне стыдно за них. Это был не вопрос тактики, а их отношения к делу. Мы не можем приехать сюда и играть вот так», - приводит слова португальского специалиста итальянские СМИ.

Напомним, что счет на 2-й минуте открыл Душан Влахович. Римляне отыгрались благодаря голу Тэмми Абрахама (69-я минута).

Команда Массимилиано Аллегри с пятью очками находится на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. Подопечные Жозе Моуринью располагаются на третьей позиции, имея в своем активе семь очков.