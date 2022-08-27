Аллегри - о ничьей с «Ромой: Если не добивать команду Моуриньо, всегда есть шанс пропустить

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал упущенную победу над «Ромой» в рамках 3-го тура серии А (1:1).

«Я доволен тем, как ребята сыграли, матч получился хороший. «Рома» — хорошая команда, и Жозе Моуринью всегда удается сохранять концентрацию своей команды.

Моуринью всегда отлично читает игру. Если не добить его команду, всегда есть шанс пропустить гол. После такого мощного первого тайма мы, конечно, устали. Должны был держать мяч, тормозить игру. Нужно этому учиться. Вы не можете рассчитывать на то, что будете доминировать все 90 минут», — сказал Аллегри итальянским СМИ.

Напомним, что счет на 2-й минуте открыл Душан Влахович. Римляне отыгрались благодаря голу Тэмми Абрахама (69-я минута).

Команда Массимилиано Аллегри с пятью очками находится на пятой строчке турнирной таблицы Серии А. Подопечные Жозе Моуринью располагаются на третьей позиции, имея в своем активе семь очков.