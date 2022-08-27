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Артета - о борьбе «Арсенала» за победу в АПЛ: Нет, это только начало сезона. У нас длинный марафон

Лондонский клуб на старте сезона одержал четыре победы подряд.
27 августа 2022 23:10

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о победе над «Фулхэмом» (2:1) в четвертом туре чемпионата Англии.

«Это начало борьбы за титул? Нет, это только начало сезона. Мы участвуем в длинном, длинном марафоне», - приводит слова испанского специалиста британские СМИ.

Напомним, что в составе «канониров» забитым мячом отметились Мартин Эдегор (64-я минута) и Габриэл (86). У гостей забил Александр Митрович (56).

Подопечные Артеты добились четвертой победы подряд и возглавили турнирную таблицу. На их счету 12 баллов, в активе «Фулхэма» 11-я строчка и пять баллов.

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