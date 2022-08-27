«Милан» обыграл «Болонью» и вышел на первое место в Серии А

«Милан» на своем поле оказался сильнее «Болоньи» в матче третьего тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».

В составе победителей отличились Рафаэль Леау (21-я минута) и Оливье Жиру (58-я).

Таким образом, «Милан» с семью очками возглавил турнирную таблицу Серии А. «Болонья» располагается на 17-й позиции, имея в своем активе лишь одно очко.

В следующем туре «Милан» сыграет на выезде с «Сассуоло» (30 августа), а «Болонья» примет дома «Салернитану» (1 сентября).