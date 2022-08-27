«Адана Демирспор» минимально обыграл «Умраниеспор», Дзюбу в перерыве заменил Балотелли

В субботу, 27 августа, «Адана Демирспор» на своем поле принимал «Умраниеспор» в рамках 4-го тура турецкой Суперлиги. Матч завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Кевин Родригес на 6-й минуте.

Российский нападающий Артем Дзюба провел на поле первые 45 минут игры и отметился получением желтой карточки. В перерыве его заменил итальянский форвард Марио Балотелли, который не смог увеличить преимущество своей команды.

Таким образом, после четырех туров «Адана Демирспор» вышел на второе место в таблице с девятью очками. В активе «Умраниеспора» 16-я строчка и один балл.

В следующем матче «Адана Демирспор» сыграет с командой «Хатайспор».

Суперлига, Турция

4-й тур

«Адана Демирспор» - «Умраниеспор» 1:0

Голы: Родригес 6