«Ливерпуль» заинтересован в услугах Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают зарубежные СМИ, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Переход английского хавбека может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок контракта полузащитника рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне бундеслиги он провел 44 матча, в которых забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.