Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ливерпуль» заинтересован в услугах Беллингема

Transfermarkt оценивает англичанина в 80 миллионов евро.
28 августа 2022 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщают зарубежные СМИ, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Переход английского хавбека может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Беллингем перешел в «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году. Срок контракта полузащитника рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне бундеслиги он провел 44 матча, в которых забил шесть мячей и отдал 14 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кофрие может продолжить карьеру в «Маккаби» из Хайфы
Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
28.08.2022 11:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» заинтересован в услугах Беллингема
Transfermarkt оценивает англичанина в 80 миллионов евро.
28.08.2022 11:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Скоулз надеется, что Роналду не уйдет из «Манчестер Юнайтед»
Контракт португальца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
28.08.2022 10:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Александр Коваленко: Корниленко сказал почаще бить по воротам «Ахмата», вот я ударил и забил
В следующем туре РПЛ самарская команда примет ЦСКА 4 сентября.
28.08.2022 10:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Игорь Осинькин: По количеству моментов «Крылья Советов» наиграли на победу с «Ахматом»
В следующем туре РПЛ самарская команда примет ЦСКА 4 сентября.
28.08.2022 10:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Отец Агаларова переадресовал главному тренеру «Ахмату» вопрос об игровой практике сына
В текущем сезоне нападающий забил один гол в пяти матчах.
28.08.2022 09:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Спаллетти отреагировал на слухи о переходе Роналду в «Наполи»
В «МЮ» может отправиться нигерийский нападающий.
28.08.2022 08:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дзюба назван худшим игроком матча между «Аданой Демирспор» и «Умраниеспором»
Россиянина заменили на итальянского нападающего.
28.08.2022 08:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Адана Демирспор» минимально обыграл «Умраниеспор», Дзюбу в перерыве заменил Балотелли
Встреча завершилась со счетом 1:0.
27.08.2022 23:50
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Милан» обыграл «Болонью» и вышел на первое место в Серии А
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
27.08.2022 23:35
Футбол
Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день
Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.
Трибуны трещат по швам, в раздевалках — потоп! Пять худших футбольных стадионов Европы
«Плеймейкер» рассказывает о самых непотребных аренах Старого Света, где играют в большой футбол.
Разгром в честь ухода Федуна! Как «Спартак» одержал крупную волевую победу в Воронеже
В 7-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскался победила в гостях «Факел» (4:1), проиграв первый тайм.
Зачем «Челси» такой Захарян? Как «Динамо» упустило в Нижнем перевес в два мяча
В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).
«Сделал два удара — и лег». Есть ли договорняки в UFC?
Хабиб договорился с Гейджи и красиво завершил карьеру, Макгрегор под заказ сложил Серроне за 40 секунд... «Плеймейкер» проверил обоснованность подозрений UFC в нечестной игре.
«Химки» после Юрана — 2:10 в трех матчах! И что теперь делать?
В стартовом поединке 7-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил подмосковную команду 4:1.
Бред, блеф или сложная схема? Как воспринимать новости о готовности «Челси» заплатить 15 миллионов за Захаряна
О возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси» сейчас говорят многие, но вопросов остается больше, чем ответов.
Медведева в Штатах ждет Козлов, Непомнящего — сам Карлсен. Приключения наших нейтралов
С понедельника внимание российских болельщиков будет приковано к Нью-Йорку - там стартует последний в этом году турнир «Большого шлема» с участием большой группы наших теннисистов. Жеребьевка US Open-2022 уже состоялась.
«Захарян не будет играть в «Челси». Он не готов к АПЛ». Мнение Орещука
Бывший спортивный директор «Динамо», агент Роман Орещук прокомментировал «Плеймейкеру» возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».
Черчесов против Головина, Хайкин против Зинченко. В Лиге Европы определились группы
В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика