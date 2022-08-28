Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на гостевой матч с «Уралом»

«Урал» и «Зенит» опубликовали свои стартовые составы на матч седьмого тура чемпионата России.
Отметим, что очный поединок команд состоится в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге. Главным арбитром игры был назначен Павел Шадыханов из Москвы.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Добавим, что в данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Команда из Екаетринбурга идет на 15-й строчке (одно очко).
источник: «Советский спорт»