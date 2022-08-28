Защитник «Ахмата» Тодорович выбыл из-за травмы до конца года

Двойной удар — 2! Как Самсонова и Касаткина снова стали чемпионками в один день

Сразу два теннисных финала, состоявшихся в ночь на воскресенье, завершились победами россиянок: Дарья Касаткина первенствовала в канадском Гранби, Людмила Самсонова – в американском Кливленде. Еще интереснее, что именно они делали точно такой же золотой дубль совсем недавно, 7 августа.