Кунде попал в заявку «Барселоны» на матч против «Вальядолида»

«Барселона» опубликовала заявку на матч третьего тура ла лиги против «Вальядолида».

Отметим, что в список попал защитник Жюль Кунде. Француз перешел в »Барселону» из «Севильи» 28 июля. Каталонский клуб потратил на трансфер 50 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселоне» нужно было получить около 20 млн, чтобы Кунде смог войти в заявку команды.

На данный момент «Барселона» занимает шестое место в таблице, набрав четыре очка.

Встреча состоится в воскресенье, 28 августа, и начнется в 20.30 по московскому времени.